Появилось видео столкновения двух фур под Биробиджаном

Два грузовика столкнулись в Еврейской автономной области

Днем 13 августа в Еврейской автономной области два грузовика попали в аварию. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места ЧП.

ДТП произошло в районе села Ключевое Смидовичского района, отметила пресс-служба МВД по региону.

Водитель бетономешалки на федеральной автодороге выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем. Автовоз после ДТП пробил отбойник на обочине и загорелся.

На место незамедлительно выехало руководство ОМВД России по Смидовичскому району и сотрудники МЧС.

«Госавтоинспекторы организовали движение в объезд места дорожно-транспортного происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавили в МВД.

Ранее лесовоз на Урале попал в ДТП из «Пункта назначения», по трассе рассыпались опасные бревна. По предварительным данным, никто не пострадал.