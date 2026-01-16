В Кирове мужчина обматерил работниц спортклуба из-за доплаты за ребенка

В Кирове 41-летний местный житель устроил скандал в спорткомплексе на улице Некрасова. Мужчину не устроило, что его попросили доплатить 300 рублей за сына, которого он хотел провести в бассейн. Об этом сообщил источник 360.ru.

Недовольный кировчанин обматерил сотрудниц ресепшна. Призывы ребенка перестать ругаться его не остановили.

После случившегося прокуратура Ленинского района провела проверку. За оскорбления против нарушителя завели дело об административном правонарушении. Суд назначил мужчине штраф в размере трех тысяч рублей.

