Пенсионерка в Москве назвала фармацевта оккупанткой из-за мусульманского платка

Конфликт произошел, когда фармацевт поправляла витрины в аптеке. В этот момент в помещение вошла пожилая женщина, которая не поздоровалась, сразу попросила лекарство. Препарата не оказалось в наличии, поэтому продавец предложила клиентке аналог.

Когда она открыла карточку товара на компьютере, чтобы увидеть дозировки, то пенсионерка начала оскорблять ее. Пожилая клиентка назвала ее безграмотной и спросила, из какой страны она «понаехала». Фармацевт записала часть скандала на камеру.

«Торгуйте у себя на родине, но здесь чтобы не было. Мой отец отвоевал мне достойную старость, и что я вижу здесь везде в торговле?» — возмутилась бабушка.

Потом она сказала, что раньше торговали «грамотные продавцы», а теперь она чувствует себя «как на рынке».

«Вы агрессоры, вы оккупанты», — заявила скандалистка.

В итоге пенсионерка пожаловалась на фармацевта. В обращении написала, что сотрудница якобы неграмотная, и таких продавцов в московских аптеках «быть не должно».

