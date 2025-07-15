В Кирове многодетный отец чуть не убил чужого ребенка кирпичом

Многодетный отец бросил кирпич в окно жилого дома и чуть не убил женщину с сыном-школьником. Об этом сообщил 360.ru источник.

По его информации, мужчина гулял с дочерью, когда ему показалось, что их оскорбляют с лоджии. Кирпич разбил стекло и залетел в кухню, только чудом никого не травмировав. Женщина из пострадавшей квартиры написала заявление в полицию. Вскоре мужчину задержали.

Официальной информации от правоохранительных органов пока нет.

Ранее житель Санкт-Петербурга получил три года условно за то, что пьяным матерился с балкона 11-го этажа и бросал кирпичи — сначала в прохожего, сделавшего ему замечание, а потом и в припаркованные под окнами автомобили.