Суд огласил приговор бросавшему кирпичи с балкона жителю Шушар

Мужчине, кидавшему кирпичи с балкона в прохожих и на машины в Шушарах, вынесли приговор. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Суд установил, что Игорь Кукса ночью 21 августа нарушал общественный порядок. Он громко кричал и нецензурно выражался, находясь на балконе дома на Московском шоссе. На замечание прохожего подсудимый с балкона 11 этажа швырнул в него кирпич. Затем он продолжил кидать кирпичи в автомобили, припаркованные во дворе.

«Собственникам транспортных средств Ford Фокус и Skoda Fabia причинен ущерб на общую сумму более 300 тысяч рублей», — отметили в прокуратуре.

В мае 2024 года Кукса за деньги передал свой паспорт для регистрации фиктивной фирмы. Он понимал, что не будет вести бизнес от имени этой компании. Его роль заключалась лишь в том, чтобы быть формальным руководителем.

«Подсудимый признал вину и возместил ущерб потерпевшим. Суд назначил Куксе наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года», — добавили в ведомстве.

Ранее напившийся абсента петербуржец приревновал сожительницу и три раза ударил ее металлическим напильником по голове. После этого мужчина решил отомстить девушке и с особой жестокостью убил двух собак. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года и один месяц в ИК общего режима.