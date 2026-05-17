На Кубани легковушка столкнулась с пассажирским поездом, водитель погиб

В Краснодарском крае легковой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом сообщением Адлер — Нижневартовск. В результате аварии погиб водитель машины, сообщила Южная транспортная прокуратура.

ДТП произошло 17 мая между станциями Динская и Пластуновская Северо-Кавказской железной дороги.

По предварительным данным, автомобиль выехал на железнодорожные пути перед приближающимся поездом. Схода подвижного состава удалось избежать.

Ранее в Кемеровской области электропоезд столкнулся с легковым автомобилем.

Фото: Южная транспортная прокуратура/Telegram
Фото: Южная транспортная прокуратура/Telegram
На месте происшествия работают правоохранительные органы. Краснодарская транспортная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин аварии.

