На Кубани легковушка столкнулась с пассажирским поездом, водитель погиб
В Краснодарском крае легковой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом сообщением Адлер — Нижневартовск. В результате аварии погиб водитель машины, сообщила Южная транспортная прокуратура.
ДТП произошло 17 мая между станциями Динская и Пластуновская Северо-Кавказской железной дороги.
По предварительным данным, автомобиль выехал на железнодорожные пути перед приближающимся поездом. Схода подвижного состава удалось избежать.
На месте происшествия работают правоохранительные органы. Краснодарская транспортная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин аварии.
