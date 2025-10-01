В Кирове мужчина в трусах и носках прогулялся по ночной улице и попал на видео

На улице Воровского в Кирове очевидцы столкнулись с необычной ситуацией. Поздно ночью на дороге появился мужчина в одних трусах и носках, который вел себя агрессивно и выбегал на проезжую часть. Кадры сняли очевидцы и передали 360.ru.

На записи видно, как полуголый мужчина идет по обочине, выбегает на проезжую часть, размахивает руками и направляется в сторону автомобилей. В какой-то момент он забегает на путепровод, после чего снова выходит на дорогу.

Происходящее сняли на телефон водительницы, ставшие свидетелями ночного происшествия. Что стало причиной странного поведения мужчины — неизвестно.

