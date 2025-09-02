Непальским мужчинам разрешили ходить голыми и показывать фокусы пенисом

Верховный суд Непала признал, что религиозная нагота не является непристойностью и разрешил обнаженным аскетам нага-садху посещать храм Пашупатинатх в Катманду и другие индуистские святыни. Об этом сообщило издание The Kathmandu Post .

Вопрос с ограничением доступа аскетов в храмы возник из-за того, что они разгуливали голыми, а также мазали людей пеплом с пенисов. По словам адвоката Ягья Мани Неупане, некоторые из них поднимают половыми органами тяжести и показывают посетителям священных мест другие фокусы.

Верховный суд заявил, что нагота — лишь физическое состояние, в то время как непристойность характеризуется возбуждением сексуального желания или считается постыдной и оскорбительной с точки зрения общества и культуры.

Ранее Верховный суд Великобритании рассмотрел дело о трансгендерах*. Он запретил им называть себя женщинами, так как закон для защиты от дискриминации относится только к биологическим понятиям, а не самоощущению.