В Казани задержали устроившего стрельбу в кафе мужчину

МВД: полиция задержала устроившего стрельбу в кафе Казани мужчину с травматом

Полицейские задержали посетителя одного из казанских кафе, предположительно, устроившего стрельбу из травматического пистолета. Об этом РИА «Новости» сообщили в УМВД России по Казани.

Информация о конфликте со стрельбой в городском баре поступила в отдел полиции «Ямашевский».

«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали возможно причастного к происшествию мужчину, у которого при себе имелся предмет, конструктивно схожий с травматическим оружием», — сообщили агентству.

Полицейские уже работают на месте ЧП, устанавливая обстоятельства произошедшего и личности участников конфликта.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что словесный конфликт между двумя компаниями в казанском караоке баре Lafa Lounge закончился стрельбой. Причиной скандала назвали отказ работающей в нем певицы исполнить гимн России.

Ранее в Санкт-Петербурге охранник бара выстрелил в нетрезвого посетителя из газового пистолета, возбуждено уголовное дело.