В Казани задержали устроившего стрельбу в кафе мужчину
МВД: полиция задержала устроившего стрельбу в кафе Казани мужчину с травматом
Полицейские задержали посетителя одного из казанских кафе, предположительно, устроившего стрельбу из травматического пистолета. Об этом РИА «Новости» сообщили в УМВД России по Казани.
Информация о конфликте со стрельбой в городском баре поступила в отдел полиции «Ямашевский».
«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали возможно причастного к происшествию мужчину, у которого при себе имелся предмет, конструктивно схожий с травматическим оружием», — сообщили агентству.
Полицейские уже работают на месте ЧП, устанавливая обстоятельства произошедшего и личности участников конфликта.
До этого Telegram-канал Baza сообщил, что словесный конфликт между двумя компаниями в казанском караоке баре Lafa Lounge закончился стрельбой. Причиной скандала назвали отказ работающей в нем певицы исполнить гимн России.
Ранее в Санкт-Петербурге охранник бара выстрелил в нетрезвого посетителя из газового пистолета, возбуждено уголовное дело.