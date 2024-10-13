Скандал вокруг гимна России привел к стрельбе в казанском караоке-баре

Стрельбой закончился конфликт между двумя компаниями в караоке баре Lafa Lounge в Казани. Как сообщил Telegram-канал Baza , скандал спровоцировал собравший на день рождения друзей клиент. Он несколько раз попросил работающую в баре певицу исполнить гимн России, но постоянно получал отказ. Девушка объясняла, что такой песни нет в меню.

Обращение мужчины с певицей не понравилось соседней компании. Сначала спор начался с нецензурной лексики, а после прогремели выстрелы. Прибывшая на место полиция задержала главного защитника певицы, у которого нашли травматический пистолет. Свою вину мужчина не признал, заявив, что первой стрельбу начали его обидчики.

Информацию о задержании подтвердило издание «Бизнес Online». В пресс-службе республиканского главка МВД журналистам сообщили, что по вызову о стрельбе в городском кафе прибыли сотрудники отдела полиции «Ямашевский». На месте происшествия они задержали подозреваемого с травматическим оружием.

«В настоящий момент на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства происшествия и все участники конфликта», — добавили в пресс-службе.

Полиция Санкт-Петербурга ранее отчиталась о задержании охранника бара на Конюшенной улице по делу о хулиганстве. По данным ведомства, сотрудник заведения выстрелил из газового пистолета в нетрезвого посетителя, который получил травму глаза.