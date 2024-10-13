Охранник петербургского бара выстрелил из газового пистолета в пьяного клиента

Охранник петербургского бара стал фигурантом дела за выстрел в пьяного клиента

Выстрел в нетрезвого дебошира из газового пистолета обернулся уголовным делом для сотрудника бара на Конюшенной улице Санкт-Петербурга. В городском главке МВД сообщили, что конфликт в увеселительном заведении возник в ночь на субботу, 12 октября.

Прибывшие по вызову о стрельбе в баре сотрудники патрульной службы задержали 22-летнего охранника с газовым пистолетом «Пионер». Пострадавшим от выстрела стал 39-летний житель Московского района, который пожаловался, что ему выбили глаз.

Правоохранители выяснили, что нетрезвый гость ломился в бар, но встретил жесткий отпор от охранника, который в ходе возникшего конфликта достал газовый пистолет и выстрелил в клиента.

Осмотревшие пострадавшего врачи отправили его домой трезветь и лечиться. Охранника бара забрали полицейские, которые завели уголовное дело о хулиганстве. В пресс-службе не уточнили названия заведения, но по представленному адресу расположено заведение «Сплетни by Anna Asti».

По данным СМИ, баром владеют гастрономический предприниматель Павел Чесноков и певица Анна Дзюба, также выступающая под именем Anna Asti.

В минувшую субботу, 12 октября, полиция Москвы забрала в отдел известного блогера Михаила Литвина. Причиной стала пощечина, которую он отвесил болельщику ростовского клуба СКА во время матча Медиалиги. Литвину не понравился оскорбительный текст кричалки в адрес принадлежащей ему команды Lit Energy, и он бросился на обидчика. За болельщика вступился владелец команды СКА рэпер Баста (Василий Вакуленко).