В Казани троллейбус влетел в фонарный столб

В Казани троллейбус врезался в фонарный столб из-за подрезавшего его автомобиля. Об этом сообщил корреспондент 360.ru.
Удар был такой силы, что опора развалилась и рухнула на проезжую часть. Троллейбус тоже получил серьезные повреждения. Два маршрута пришлось остановить из-за перегороженной проезжей части.
О пострадавших не сообщается, официальной информации о ДТП от органов внутренних дел пока нет.
В апреле троллейбус насмерть сбил женщину на Гороховой улице в Санкт-Петербурге. По данным городской полиции, пешеход неожиданно вышла на дорогу в неположенном месте и не заметила опасности, а женщина-водитель не успела ни свернуть с пути, ни остановиться.
Опрос показал, что жители Подмосковья на 32% осведомлены о российских электрокарах
Путин выразил соболезнования родным и близким Подносовой
Более 40 золотых знаков ГТО вручат жителям Чехова
Грабители избили кастетом уфимского бизнесмена
Житель Керчи получил 13 лет колонии за государственную измену
Почти тысячу исследований провели на новом аппарате МРТ в Истре
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте