В Казани троллейбус влетел в фонарный столб

В Казани троллейбус врезался в фонарный столб из-за подрезавшего его автомобиля. Об этом сообщил корреспондент 360.ru.

Удар был такой силы, что опора развалилась и рухнула на проезжую часть. Троллейбус тоже получил серьезные повреждения. Два маршрута пришлось остановить из-за перегороженной проезжей части.

О пострадавших не сообщается, официальной информации о ДТП от органов внутренних дел пока нет.

В апреле троллейбус насмерть сбил женщину на Гороховой улице в Санкт-Петербурге. По данным городской полиции, пешеход неожиданно вышла на дорогу в неположенном месте и не заметила опасности, а женщина-водитель не успела ни свернуть с пути, ни остановиться.