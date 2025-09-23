В Казани, Нижнекамске и Геленджике ввели запрет на полеты самолетов

В аэропортах Казани, Нижнекамска и Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале .

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он.

До этого запрет на полеты вводили в авиагаванях Самары и Саратова, но ограничения уже отменили. Также вчера вечером работу приостановил аэропорт Шереметьево, но после полуночи запрет сняли.

В Москве за прошедшую ночь сбили 11 беспилотников. Мэр столицы с 00:05 до 04:26 отчитывался по сбитым БПЛА. Кроме того, пресс-служба Минобороны после полуночи сообщила, что силы ПВО сбили 81 украинский беспилотник над российскими регионами.