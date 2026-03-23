В Казани мужчина травмировал ногу из-за резкого торможения лифта

В Казани в жилом комплексе «Легенда» мужчина травмировался из-за резкого торможения лифта. Видео с камер оказалось в распоряжении 360.ru.

Мужчина зашел в лифт на восьмом этаже и поехал вниз. На уровне четвертого этажа лифт резко затормозил, и казанец упал. После падения он не смог встать. Через некоторое время он снял с одной ноги, вероятно, травмированной, кроссовок и нажал на кнопку первого этажа. Когда лифт спустился, пострадавший, не поднимаясь, выполз на площадку.

Прокуратура Татарстана отреагировала на появление сообщений об этом происшествии в СМИ и организовала проверку. В телеграм-канале надзорное ведомство сообщило, что оценит исполнение законодательства при оказании услуг по обслуживанию, ремонту и эксплуатации лифтового оборудования в многоэтажке. Прокуратура рассмотрит вопрос о принятии мер реагирования, если выявит для этого основания.

В начале года в Арзамасе рухнул лифт с пассажирами, травмировался мужчина. Следователи возбудили уголовное дело.