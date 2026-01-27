Лифт с пассажиром упал с восьмого этажа в жилом доме в Арзамасе

Следователи завели дело после падения лифта с пассажиром в Арзамасе

Поднявшийся до восьмого этажа лифт с пассажиром рухнул вниз в одном из многоквартирных домов Арзамаса. Об этом сообщила пресс-служба нижегородского СК.

В ведомстве заявили, что находившийся внутри кабины подъемника мужчина получил травмы, но угрозы его жизни нет.

После падения лифта следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Криминалисты выехали на место происшествия для установления всех обстоятельств случившегося и изучения технической документации компании, которая занималась обслуживанием упавшего лифта.

В конце ноября человек упал в шахту лифта жилого дома на 1-й Останкинской улице на северо-востоке Москвы. Как сообщил источник 360.ru в экстренных службах столицы, пострадавший шагнул в открытую шахту на четвертом этаже.