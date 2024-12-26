В Казахстане опознали уже 10 погибших в авиакатастрофе в Актау

В Казахстане идет опознание погибших в авиакатастрофе в Актау. Опознать удалось уже 10 человек — четырех граждан Азербайджана, троих россиян и троих казахстанцев. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МЧС.

На месте крушения продолжают работать специалисты — 235 спасателей, кинологи и другие, — а также 98 единиц техники.

В больницах остаются 20 пострадавших из 29. Азербайджанская сторона готовит к вылету два своих самолета с 14 выжившими. Российских пострадавших забрали в Москву еще утром.

Параллельно продолжается расследование авиакатастрофы. Председатель сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев призвал не делать никаких выводов по фотографиям, назвав это неэтичными спекуляциями.

Самолет Embraer 190, летевший из Баку в Грозный, разбился накануне. Погибли 38 человек из 67 находившихся на борту.