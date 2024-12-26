Спецборт МЧС с пострадавшими в авиакатастрофе россиянами приземлился в Жуковском

Спецборт МЧС с пострадавшими в авиакатастрофе в Актау прибыл в Россию. Самолет приземлился в аэропорту Жуковский, сообщила пресс-служба министерства.

На борту воздушного судна спасателей находятся девять россиян, в том числе ребенок.

Состояние троих пострадавших оценили как крайне тяжелое. Одна пациентка находится в тяжелом состоянии, еще пятеро россиян — в состоянии средней степени тяжести. Пострадавших сопровождали сотрудники МЧС и 15 специалистов Федерального центра медицины катастроф.

Крушение самолета Embraer, следовавшего рейсом Баку — Грозный, произошло утром 25 декабря. Жертвами авиакатастрофы стали 38 человек, большинство из них получили сильные ожоги. Тела погибших отправили на судмедэкспертизу.