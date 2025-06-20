В Карелии пьяный подросток на мопеде сбил пятилетнего ребенка на велосипеде. Видео с места ЧП оказалось в распоряжении 360.ru.

ЧП произошло в поселке Мелиоративном. На придворовой территории подросток на мопеде Alpha совершил наезд на маленького велосипедиста. Предположительно, ребенок катался по двору в сопровождении родителей, после падения к нему подбежал мужчина, ехавший рядом на велосипеде.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Родителей пьяного подростка привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и за нахождение подростка в состоянии алкогольного опьянения.

В Нефтеюганске в начале июня задержали водителя, который сбил четырехлетнего ребенка и скрылся с места преступления. Подозреваемым оказался 60-летний местный житель, он на «Ниве» сбил девочку и протащил ее несколько метров.