Водителя, который сбил девочку и скрылся, задержали в ХМАО

Правоохранители Нефтеюганска (ХМАО) установили личность водителя, совершившего наезд на четырехлетнюю девочку и скрывшегося с места аварии. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональное УМВД РФ.

Подозреваемым оказался 60-летний местный житель. По версии следствия, автомобилист, управляя машиной «Нива», сбил ребенка во дворе дома, протащив пострадавшую несколько метров. У дошкольницы диагностировали травму головы и множественные царапины.

Мужчина скрылся с места ДТП, однако позже был задержан. По факту аварии стражи порядка составили административные материалы.