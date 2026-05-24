В Калужской области возбудили дело после исчезновения 14-летней девочки

В Обнинске в Калужской области на протяжении нескольких дней ищут 14-летнюю девочку. Об этом сообщила пресс-служба поискового отряда «Лиза Алерт» .

По данным поисковиков, школьница пропала 21 мая. Девочка ростом 160 сантиметров, нормального телосложения, со светлыми крашеными волосами и голубыми глазами. В день исчезновения на ней были белая рубашка, черная кофта с капюшоном, черная юбка и черные кроссовки.

В прокуратуре Калужской области подтвердили РИА «Новости», что координируют работу правоохранительных органов по установлению местонахождения несовершеннолетней.

В региональном управлении СК добавили, что по факту исчезновения ребенка возбудили уголовное дело по статье об убийстве и продолжили поиски. По информации специалистов, девочка и раньше неоднократно уходила из дома.

Калужский телеграм-канал ES! уточнил, что 21 мая школьница не вернулась домой после уроков, а позже камеры видеонаблюдения зафиксировали ее на участке трассы у Белоусово, неподалеку от АЗС. Дальнейший маршрут девочки зафиксировать не удалось.

