Пропавшую в Тульской области трехлетнюю девочку нашли живой через сутки

Найденную в Тульской области трехлетнюю девочку отправили в больницу

Сутки понадобились поисковикам и сотрудникам экстренных служб, чтобы найти пропавшую в тульском поселке Дубна трехлетнюю девочку. Ребенка отправили в больницу для оказания медицинской помощи, сообщила пресс-служба областного отряда «ЛизаАлерт».

Девочку нашла поисковая группа из трех человек, в которую вошли доброволец из московского региона Ирина и двое местных жителей.

«Поисковая группа оперативно эвакуировала девочку, передала ее сотрудникам полиции, после чего ребенка направили в больницу», — заявили в организации.

В обстоятельствах исчезновения девочки разберутся следователи.

Трехлетняя девочка пропала в поселке Дубна Тульской области в минувшую среду, 20 мая, во время прогулки. Следователи завели уголовное дело по факту исчезновения ребенка.

По данным телеграм-канала Shot, девочка в день пропажи каталась на беговеле, который нашли в нескольких километрах в низине реки. Акваторию обследовали водолазы.