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    В Калининградской области восстановили электричество после ночного сбоя

    Фото: РИА «Новости»

    В Калининградской области полностью возобновили подачу электроэнергии после ночного отключения. На восстановление электроснабжения потребовалось менее часа, сообщили ТАСС в региональном правительстве.

    Причиной перебоев стало срабатывание противоаварийной автоматики на Калининградской ТЭЦ-2. В результате часть оборудования станции временно прекратила работу.

    Как ранее пояснила пресс-секретарь губернатора Мариам Башкирова, энергетики оперативно перераспределили нагрузку между другими генерирующими объектами региона.

    После этого подачу электричества начали восстанавливать поэтапно. Власти рассчитывали завершить работы в течение часа, и электроснабжение удалось вернуть в обозначенный срок.

    Ранее в Свердловской области часть потребителей осталась без электричества из-за мокрого снега и шквалистого ветра.

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