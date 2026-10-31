В Калининградской области восстановили электричество после ночного сбоя
В Калининградской области полностью возобновили подачу электроэнергии после ночного отключения. На восстановление электроснабжения потребовалось менее часа, сообщили ТАСС в региональном правительстве.
Причиной перебоев стало срабатывание противоаварийной автоматики на Калининградской ТЭЦ-2. В результате часть оборудования станции временно прекратила работу.
Как ранее пояснила пресс-секретарь губернатора Мариам Башкирова, энергетики оперативно перераспределили нагрузку между другими генерирующими объектами региона.
После этого подачу электричества начали восстанавливать поэтапно. Власти рассчитывали завершить работы в течение часа, и электроснабжение удалось вернуть в обозначенный срок.
Ранее в Свердловской области часть потребителей осталась без электричества из-за мокрого снега и шквалистого ветра.