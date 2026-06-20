В Калининградской области нашли останки двух пропавших советских летчиков

В Калининградской области обнаружили останки советских летчиков — лейтенанта Анатолия Жаркова и сержанта Башира Закаева, — не вернувшихся с боевого задания в феврале–марте 1945 года. Об этом сообщили в Информационном центре Следственного комитета.

Офицеры СК, МВД и поисковики проводили раскопки между поселками Новоселово и Пограничным. В какой-то момент они обнаружили обломки штурмовика Ил-2, а в нем — кости двух военных.

Среди личных вещей, сохранившихся на месте падения, нашлась медаль «За отвагу» — которая, как установили в архивах, принадлежала сержанту Закаеву.

С 1945 года летчики считались пропавшими без вести. Оба воевали в 539‑м штурмовом авиаполку 182‑й штурмовой авиационной Тильзитской дивизии. Теперь предстоит разыскать родственников погибших, а также провести судебно-медицинские и генетические экспертизы.

Ранее в Коломне перезахоронили участника Великой Отечественной войны — старшего сержанта Федора Ермакова, погибшего 14 августа 1942 года под Ржевом.