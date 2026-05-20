Церемония перезахоронения останков героя ВОВ прошла в Коломне

Останки участника Великой Отечественной войны Федора Ермакова, жителя города Озеры, подняли поисковики московского отряда «Победа» во время экспедиции подо Ржевом. На траурной церемонии перезахоронения присутствовали школьники, участники общественных и патриотических движений, поисковики, представители власти и родственники бойца — они смогли проводить его в последний путь и отдать дань памяти героическому предку.

Во время прошлогодней экспедиции подо Ржевом московский поисковый отряд «Победа» поднял останки советского солдата. Среди его личных вещей обнаружили гильзу, внутри которой сохранилась записка. В ней боец указал свое имя, адрес проживания и даже имя супруги. Конечно, это значительно ускорило установление личности. Погибшим оказался Федор Павлович Ермаков — на момент гибели ему было 43 года, а в Озерах его ждали жена и дочь. Чтобы найти потомков героя, к работе подключился местный озерский поисковый отряд. Вскоре удалось отыскать родственников — внука и правнука бойца.

Известно, что Федор Ермаков был призван Коломенским военкоматом, служил старшим сержантом в 431‑м стрелковом полку 52‑й стрелковой дивизии 2‑го формирования. Дивизия была создана в марте 1942 года в Коломне на базе 5‑й саперной бригады, 23 июля она приняла первый бой под Ржевом и участвовала в Ржевско‑Сычевской наступательной операции.

Старший сержант погиб 14 августа 1942 года. Участник поискового отряда «Победа» Руслан Чабан рассказал, что перед смертью Федор Ермаков, скорее всего, понимая, что с ним будет, нашел клочок бумаги, написал записку и вставил в стреляную гильзу в надежде, что ее кто-нибудь найдет, прочитает, и извещение получат дети и супруга.