В Кабардино-Балкарии из-за селевого потока и повреждения моста объявили режим ЧС

В результате схода селевого потока на реке Герхожан-Суу в городе Тырныауз в Кабардино-Балкарии произошло повреждение опоры моста на федеральной трассе «Прохладный — Баксан — Эльбрус». Пресс-служба регионального МЧС сообщила о выносе селевой массы в районе поврежденного моста.

На участок дороги, где расположен мост, выбросило селевую массу. По информации ведомства, движение на этом участке перекрыли в обоих направлениях, водителям предложили воспользоваться объездным путем.

Местных жителей попросили без острой необходимости не покидать населенный пункт. Находящимся вблизи селепропускного лотка горожанам рекомендовали не приближаться к потокам.

Накануне в Москве из-за ливней уровень Яузы поднялся на 2,5 метра. В результате паводка затопило проезжую часть под Ростокинским мостом. За сутки в столице выпала месячная норма осадков. В Подмосковье норма превышена местами в два раза.