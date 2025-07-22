В Кабардино-Балкарии из-за селевого потока и повреждения моста объявили режим ЧС

В результате схода селевого потока на реке Герхожан-Суу в городе Тырныауз в Кабардино-Балкарии произошло повреждение опоры моста на федеральной трассе «Прохладный — Баксан — Эльбрус». Пресс-служба регионального МЧС сообщила о выносе селевой массы в районе поврежденного моста.
На участок дороги, где расположен мост, выбросило селевую массу. По информации ведомства, движение на этом участке перекрыли в обоих направлениях, водителям предложили воспользоваться объездным путем.
Местных жителей попросили без острой необходимости не покидать населенный пункт. Находящимся вблизи селепропускного лотка горожанам рекомендовали не приближаться к потокам.
Накануне в Москве из-за ливней уровень Яузы поднялся на 2,5 метра. В результате паводка затопило проезжую часть под Ростокинским мостом. За сутки в столице выпала месячная норма осадков. В Подмосковье норма превышена местами в два раза.
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