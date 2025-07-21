В Москве уровень Яузы поднялся на два с половиной метра после ливней

Уровень Яузы в Москве поднялся на 2,5 метра после рекордных ливней, прошедших 21 июля, сообщили в Telegram-канале «Мосводостока».

В результате паводка затоплена проезжая часть под Ростокинским мостом. Сотрудники предприятия и откачивающая техника находятся на месте. Устранение последствий начнется после снижения уровня воды. В «Мосводостоке» подчеркнули, что ситуация находится под контролем.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец сообщил, что в Москве за сутки выпала месячная норма осадков, а на ВДНХ зафиксировали 28 миллиметров осадков. Однако, летние ливни постепенно слабеют и к пятнице сойдут на нет.