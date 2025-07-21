В Москве за сутки выпала месячная норма осадков, дожди продолжатся

В Москве за сутки выпало больше осадков, чем обычно за весь июль. Об этом сообщил метеоролог Евгений Тишковец в видео в своем Telegram-канале .

Метеоролог уточнил, что на ВДНХ зафиксировали 28 миллиметров осадков. Сильнейшие ливни прошли на северо-западе столицы: в Тушине выпало 49 миллиметр осадков, в Митине — 71 миллиметров, а в Зеленограде — почти 92.

«Таким образом, на сегодня месячная норма по осадкам в Москве выполнена повсеместно, в Подмосковье — местами в два раза превышена», — сказал Тишковец.

В ЦФО и Черноземье также отмечаются сильные дожди: в Ельце — 88 миллиметров осадков, в Тамбовской области — до 65 миллиметров. По словам синоптика, летние ливни постепенно слабеют и к пятнице сойдут на нет.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье последствия ливней устраняют экстренные службы.