Стали известны последствия атаки ВСУ на Орел

Украина попыталась ударить по Орлу беспилотниками. Власти города объявляли и ракетную опасность, о последствиях отражения атаки рассказал губернатор региона Андрей Клычков.

Сигнал о ракетной опасности в Орловской области объявили в 01:58. Через час Клычков сообщил о работе ПВО.

Очередную атаку украинских сил отбили. Обломки одного из сбитых беспилотников рухнули на территорию ТЭЦ в Орле. Они повредили оборудование, но никто не пострадал, не начался и пожар.

Власти отправили на место происшествия специалистов местных энергокомпаний. Тем удалось оперативно переключить подачу электричества на резервные линии, город не остался без света. Ремонтные объекты на объекте все еще продолжаются.

Через несколько минут в Telegram-канале Клычкова появился новый пост. На этот раз глава региона сообщил об отбое сигнала ракетной опасности — сбивали ли над Орловской областью такие снаряды, пока неизвестно.

Прошлой ночью Украина попыталась провести массированный налет дронов по объектам в России. Силы ПВО уничтожили почти 200 беспилотников ВСУ.