В Ялте загорелся жилой дом

В Ялте загорелся многоквартирный двухэтажный жилой дом, огонь охватил 560 квадратных метров. По предварительным данным, пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Пожар вспыхнул по адресу улица Сосновая, 21. Когда первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место, огонь охватил около 300 квадратных метров, но затем площадь возгорания выросла до 560.

Спасатели локализовали пожар. Во время тушения частично обрушилась кровля здания.

«Всего для ликвидации пожара привлекается порядка 50 человек и 17 единиц техники», — отметила пресс-служба.

Ранее в Самаре при пожаре в пятиэтажном доме пострадали трое взрослых и двое детей. Возгорание началось после взрыва бытового газа на первом этаже, а в здании обрушились перекрытия между первым и вторым этажами.