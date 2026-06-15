Трое взрослых и двое детей пострадали при пожаре в Самаре
При пожаре в самарской пятиэтажке пострадали трое взрослых и двое детей. Об этом написали в телеграм-канале «112».
По данным канала, в горящем здании обрушились перекрытия между первым и вторым этажами. Пожар разгорелся после взрыва бытового газа на первом этаже.
Огонь охватил около 200 квадратных метров, пожару присвоили второй ранг сложности. В магазине на первом этаже выбило окна и витрины. На втором этаже повреждено порядка 10 окон.
Огонь не распространился выше третьего этажа, но жильцов четвертого и пятого этажей эвакуировали. Пожарные произвели поквартирный обход. Из горящего здания вынесли ребенка. Пострадавшие надышались угарным газом, медики оказывают им помощь.
На месте работают спасатели и экстренные службы. Причина пожара выясняется.