Трое взрослых и двое детей пострадали при пожаре в Самаре

При пожаре в самарской пятиэтажке пострадали трое взрослых и двое детей. Об этом написали в телеграм-канале «112» .

По данным канала, в горящем здании обрушились перекрытия между первым и вторым этажами. Пожар разгорелся после взрыва бытового газа на первом этаже.

Огонь охватил около 200 квадратных метров, пожару присвоили второй ранг сложности. В магазине на первом этаже выбило окна и витрины. На втором этаже повреждено порядка 10 окон.

Огонь не распространился выше третьего этажа, но жильцов четвертого и пятого этажей эвакуировали. Пожарные произвели поквартирный обход. Из горящего здания вынесли ребенка. Пострадавшие надышались угарным газом, медики оказывают им помощь.

На месте работают спасатели и экстренные службы. Причина пожара выясняется.