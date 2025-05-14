В Якутске вспыхнул магазин

Открытое горение в магазине «Планета Электро» потушили на проспекте Михаила Николаева в Якутске. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«На проспекте Михаила Николаева ликвидировано открытое горение. Огнем поврежден склад, котельная и часть торгового павильона», — заявили в ведомстве.

Там же отметили, что огонь разгорелся на площади 600 квадратных метров.

Ранее крупный пожар случился в Троицком округе Москвы. Загорелся двухэтажный кирпичный коттедж в деревне Красная Пахра. Дом практически полностью сгорел. Прибывшие на место ЧП пожарные потушили огонь. Очевидцы сообщили, что слышали хлопки. Вероятно, это были взрывы газовых баллонов.

До этого лесной пожар разгорелся в Балашихе. Пламя заметили местные жители и сразу позвонили в спасательную службу. К ликвидации огня привлекли девять человек личного состава и четыре единицы техники.