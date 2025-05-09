Лесной пожар ликвидировали в Балашихе за минувшие сутки

В Подмосковье в четверг, 8 мая, зарегистрировали один лесной пожар. Возгорание обнаружили в Озерном участковом лесничестве в километре от микрорайона ВНИИПО в Балашихе. Об этом сообщили в региональном Комлесхозе.
Пламя заметили местные жители, об этом они сообщили в службу 112.
К ликвидации пожара привлекли девять человек личного состава и четыре единицы техники. Возгорание удалось потушить менее чем за 1,5 часа.
Лес загорелся из-за действий человека. Личности подозреваемых устанавливают.
В Комлесхозе жителям и гостям Подмосковья напоминают, что штраф за поджог может достигать двух миллионов рублей. В отдельных случаях подобные действия могут привести к лишению свободы на срок до 10 лет.
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