Лесной пожар ликвидировали в Балашихе за минувшие сутки

В Подмосковье в четверг, 8 мая, зарегистрировали один лесной пожар. Возгорание обнаружили в Озерном участковом лесничестве в километре от микрорайона ВНИИПО в Балашихе. Об этом сообщили в региональном Комлесхозе.

Пламя заметили местные жители, об этом они сообщили в службу 112.

К ликвидации пожара привлекли девять человек личного состава и четыре единицы техники. Возгорание удалось потушить менее чем за 1,5 часа.

Лес загорелся из-за действий человека. Личности подозреваемых устанавливают.

В Комлесхозе жителям и гостям Подмосковья напоминают, что штраф за поджог может достигать двух миллионов рублей. В отдельных случаях подобные действия могут привести к лишению свободы на срок до 10 лет.