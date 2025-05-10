Кирпичный коттедж сгорел в Троицком округе Москвы

Крупный пожар произошел в деревне Красная Пахра в Троицком административном округе Москвы. Двухэтажный кирпичный дом практически полностью сгорел, сообщил Telegram-канал Troitsk City.
Пожарных вызвали к дому в Красной Пахре недалеко от Былова. Открытый огонь быстро распространился по всей площади кирпичного здания с пристройкой. Очевидцы рассказали, как услышали хлопки — предположительно, от взрыва газовых баллонов.
К месту ЧП подъехали около семи машин МЧС и несколько бригад скорой помощи. По словам местных жителей, этот дом полыхал не в первый раз. Находились ли в нем люди, неизвестно.