Кирпичный коттедж сгорел в Троицком округе Москвы

Пожарных вызвали к дому в Красной Пахре недалеко от Былова. Открытый огонь быстро распространился по всей площади кирпичного здания с пристройкой. Очевидцы рассказали, как услышали хлопки — предположительно, от взрыва газовых баллонов.

К месту ЧП подъехали около семи машин МЧС и несколько бригад скорой помощи. По словам местных жителей, этот дом полыхал не в первый раз. Находились ли в нем люди, неизвестно.

На юге Москвы в этот же день в торгово-развлекательном центре «Ривьера» загорелся потолок. Администрация эвакуировала 800 человек. Охранники потушили огонь до приезда спасателей.