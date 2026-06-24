В Краснодарском крае во время сельхозработ упал вертолет Ми-2

Фото: РИА «Новости»

Вертолет Ми-2 потерпел крушение во время сельхозработ близ хутора Прикубанский в Краснодарском крае, предварительно, внутри был один человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

На место прибыли спасатели. Обстоятельства ЧП и судьба пилотов уточняются.

По информации телеграм-канала SHOT крушение произошло возле платной дороги.

Ранее в июне в Сергиево-Посадском городском округе на аэродроме Вихрево при заходе на посадку упал двухместный самолет. Возникшее возгорание ликвидировали экстренные службы.

В американском штате Мэриленде при крушении одномоторного самолета Piper Cherokee погибли три человека.

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