В Краснодарском крае во время сельхозработ упал вертолет Ми-2
Вертолет Ми-2 потерпел крушение во время сельхозработ близ хутора Прикубанский в Краснодарском крае, предварительно, внутри был один человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
На место прибыли спасатели. Обстоятельства ЧП и судьба пилотов уточняются.
По информации телеграм-канала SHOT крушение произошло возле платной дороги.
Ранее в июне в Сергиево-Посадском городском округе на аэродроме Вихрево при заходе на посадку упал двухместный самолет. Возникшее возгорание ликвидировали экстренные службы.
В американском штате Мэриленде при крушении одномоторного самолета Piper Cherokee погибли три человека.