В Якутии упал фрагмент ракеты «Союз-2.1б»

Ночью 29 декабря в Вилюйском районе Якутии упал фрагмент части космической ракеты «Союз-2.1б». Об этом в Telegram-канале сообщила Служба спасения региона.

«Совместно с сотрудниками Роскосмоса группа спасателей зафиксировала падение фрагмента в Вилюйском улусе в 22:31 по якутскому времени», — заявили в ведомстве.



На место прибыли экологи из Москвы, Якутска и Хабаровска, которые замеряют уровень радиации.

Ракета «Союз-2.1б» стартовала в воскресенье с космодрома Восточный. Она вывела на орбиту блок «Фрегат», который поднял в космическое пространство 52 спутников «Аист-2Т».

Главная задача спутников— делать высококачественные объемные снимки планеты. С их помощью специалисты смогут создавать цифровые 3D-модели местности и эффективнее следить за наводнениями, пожарами другими чрезвычайными происшествиями.