Удар из космоса? Зачем Россия запустила на орбиту 52 спутника перед переговорами

Здесь объяснили, что ракета «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту разгонный блок «Фрегат», на борту которого находятся два уникальных аппарата стереосъемки «Аист-2Т» и еще пять десятков малых спутников.

Старт состоялся 28 декабря в 16:18 по московскому времени. Ракета отработала без сбоев: через некоторое время после пуска разгонный блок отделился от третьей ступени и начал развозить аппараты по их «рабочим местам».

В Роскосмосе отметили, что главные герои миссии — спутники «Аист» — окажутся на нужной высоте чуть более чем через час после старта.

Эти новые аппараты стали продвинутой версией своих предшественников. В отличие от прошлых моделей, «Аисты-2Т» оснащены двигателями для маневров в космосе, работают дольше и передают данные на Землю гораздо быстрее.

Их главная задача — делать объемные снимки планеты. С их помощью ученые смогут создавать точные цифровые 3D-модели местности и эффективнее следить за пожарами, наводнениями и другими чрезвычайными происшествиями.

Ранее стали известны сроки строительства на Луне российской электростанции.