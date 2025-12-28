Удар из космоса? Зачем Россия запустила на орбиту 52 спутника перед переговорами
«Роскосмос» завершил пусковую программу 2025 года запуском аппаратов «Аист-2Т»
Россия завершила космическую программу 2025 года масштабным запуском с космодрома Восточный. Детали проекта раскрыла пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».
Здесь объяснили, что ракета «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту разгонный блок «Фрегат», на борту которого находятся два уникальных аппарата стереосъемки «Аист-2Т» и еще пять десятков малых спутников.
Старт состоялся 28 декабря в 16:18 по московскому времени. Ракета отработала без сбоев: через некоторое время после пуска разгонный блок отделился от третьей ступени и начал развозить аппараты по их «рабочим местам».
В Роскосмосе отметили, что главные герои миссии — спутники «Аист» — окажутся на нужной высоте чуть более чем через час после старта.
Эти новые аппараты стали продвинутой версией своих предшественников. В отличие от прошлых моделей, «Аисты-2Т» оснащены двигателями для маневров в космосе, работают дольше и передают данные на Землю гораздо быстрее.
Их главная задача — делать объемные снимки планеты. С их помощью ученые смогут создавать точные цифровые 3D-модели местности и эффективнее следить за пожарами, наводнениями и другими чрезвычайными происшествиями.
Ранее стали известны сроки строительства на Луне российской электростанции.