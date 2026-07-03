На реке Ясачной в Якутии нашли труп одного из утонувших мужчин

Спасатели в Якутии обнаружили тело одного из пропавших мужчин после опрокидывания лодки на реке Ясачной. Об этом сообщила в телеграм-канале служба спасения региона.

ЧП произошло еще 15 июня в 120 километрах от села Нелемного, но сообщение спасателям поступило лишь спустя два дня.

В поисках участвовали спасатели Колымского ПСО, добровольцы и родственники пропавших. За все время поисковые группы обследовали сотни километров береговой линии как с помощью гидролокатора бокового обзора с моторной лодки, так и пешими группами.

На прошлой неделе, 28 июня, удалось найти тело привязанной к лодке собаки. В следующие два дня нашли железную канистру и запасной гребной винт. О местонахождении второго пока ничего не известно.

Днем ранее на реке Енисей в Кызыле пропали две 12-летние девочки. Волонтеры нашли на берегу их мобильные телефоны.