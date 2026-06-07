В Якутии нашли тело пропавшего трехлетнего ребенка

Сообщение о пропаже ребенка поступило в диспетческую службу Мирнинского района в 17:14. По предварительным данным, ребенок находился во дворе вместе с одним из родителей, однако на несколько минут остался без присмотра и исчез. Следы привели к реке Ботуобуйа.

В 23:20 стало известно, что местные жители обнаружили тело малыша в четырех километрах ниже по течению реки, примерно в 25 метрах от берега. После этого водолазы, выехавшие на поиски, вернулись на базу.

Ранее специалисты МЧС в Южной Осетии нашли тело женщины, которая сорвалась в реку Большая Лиахва. Его обнаружили в 35 километрах от места происшествия.