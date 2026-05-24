Тело упавшей в горную реку в Южной Осетии россиянки нашли спасатели

В Южной Осетии спасатели обнаружили тело россиянки, упавшей в реку Большая Лиахва. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по республике.

Тело нашли в 35 километрах вниз по течению от места ЧП, которое произошло в четверг, 21 мая, в селе Згубир Дзауского района.

К поисково-спасательной операции в первый день после случившегося привлекались 60 сотрудников МЧС, во второй день численность увеличили до 150 человек, включая сотрудников МВД. Также в работах участвовали силы Минобороны.

Сейчас на месте обнаружения тела погибшей ожидается прибытие следователей.

Ранее стало известно, что в Тамбовской области утонул рыбак, выпавший из лодки и запутавшийся в сетях.