В Якутии нашли тело пропавшего ребенка

Жители Якутии обнаружили тело трехлетнего ребенка, пропавшего неподалеку от реки в селе Арылах. Об этом сообщила на платформе «Макс» служба спасения региона.

Трехлетний ребенок пропал в республике 6 июня. Он находился с родителями во дворе дома, но затем остался без присмотра и ушел гулять.

«Поступило сообщение, что тело ребенка нашли в 25 метрах от берега, в четырех километрах ниже по течению», — заявили в службе спасения.

Ранее в Салавате местные жители обнаружили тело мужчины, которое находилось в холодильнике на берегу реки около полугода. Правоохранители вышли на подозреваемого в убийстве, его отправили под стражу.

До этого на востоке Москвы нашли тело беременной девушки. Полиция оперативно задержала подозреваемого в убийстве. Криминалисты осмотрели место ЧП, столичная прокуратура взяла дело под свой контроль.