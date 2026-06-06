Жители Салавата нашли на берегу реки холодильник с телом мужчины

В Салавате тело мужчины почти полгода пролежало в холодильнике на берегу реки, пока его не нашли местные жители. Полиция задержала подозреваемого в убийстве, сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Республике Башкортостан.

Мужчины выпивали в декабре 2025 года в квартире общего знакомого и подрались. От ударов руками 67-летний гость умер, его 35-летний обидчик решил спрятать тело.

Вместе со знакомым он купил старый холодильник, сложил туда останки и заказал доставку на окраину города. Там его бросили возле СНТ на берегу реки Белой.

В мае тело нашли. Дактилоскопическая экспертиза помогла полиции установить личность покойного и круг его общения. Правоохранители вышли на подозреваемого. Его обвинили в убийстве и заключили под стражу.

Ранее на востоке Москвы обнаружили тело беременной девушки. Полиция задержала подозреваемого в ее убийстве.