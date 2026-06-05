Тело задушенной беременной нашли в квартире на востоке Москвы

Полиция обнаружила тело беременной в квартире на востоке Москвы. В убийстве подозревают ее знакомого, сообщили в пресс-службе главка СК по региону.

«По данным следствия, 4 июня 2026 года в квартире жилого дома, расположенного на улице Алтайской в городе Москве, обнаружено тело 28-летней девушки в состоянии беременности с признаками насильственной смерти в виде удушения», — отметили в сообщении.

Следствие задержало 22-летнего знакомого убитой. Уголовное дело возбудили по статье «Убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности».

Криминалисты осмотрели место происшествия. Дело под контроль взяла московская прокуратура.

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