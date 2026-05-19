В Якутии начали вывозить фрагменты ракеты-носителя «Союз-2.1б»

В Вилюйском районе Якутии спасатели вместе с представителями Роскосмоса начали вывоз фрагментов ракеты-носителя «Союз-2.1б», которую запускали в декабре 2025 года. Об этом сообщила «Комсомольская правда — Якутия» .

Заместитель начальника аэромобильного отряда Службы спасения Якутии Павел Алексеев рассказал, что сразу после запуска группа специалистов обеспечила безопасность местных жителей и определила точки падения отделяющихся частей. Теперь на месте подготовили вертолетную площадку и перешли к эвакуации найденных фрагментов.

К работам также подключились экологи из Якутска, Москвы и Хабаровска. Они проверяют уровень радиации в почве и водоемах в районах, где обнаружили части ракеты.

Еще одна группа спасателей начала аналогичные работы 19 мая в Алданском районе. Там специалисты тоже организовали вывоз фрагментов ракеты-носителя.

Ранее Роскосмос сообщил о первом пуске новой российской ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» с космодрома Байконур. Испытательный запуск прошел 30 апреля в 21:00 по московскому времени с площадки № 45 и открыл программу летно-конструкторских испытаний ракеты нового поколения.