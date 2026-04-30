Ракета «Союз-5» впервые стартовала с космодрома Байконур

С космодрома Байконур впервые стартовала новая российская ракета-носитель среднего класса «Союз-5». Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Пуск состоялся 30 апреля в 21:00 по московскому времени с площадки № 45 и стал первым испытательным запуском в рамках летно-конструкторских испытаний ракеты нового поколения.

Первая и вторая ступени отработали в штатном режиме. Габаритно-массовый макет был выведен на расчетную суборбитальную траекторию и затем упал в закрытом районе акватории Тихого океана.

«Союз-5» оснащен одним из самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей.

Среди ключевых преимуществ ракеты — снижение стоимости вывода полезной нагрузки, возможность увеличения ее массы до 17 тонн, а также высокая точность выведения. Кроме того, в конструкции используются экологически более чистые компоненты топлива.

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что «Союз-5» станет первым с 2014 года полностью новым носителем.