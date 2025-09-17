В Иванове площадь пожара в общежитии увеличилась до 650 квадратных метров

Площадь пожара в многоквартирном доме в Иваново увеличилась до 650 квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли, сообщили в пресс-службе МЧС России . Кадры возгорания появились в распоряжении 360.ru.

Пожар осложняют конструктивные особенности здания и наличие горючего утеплителя. На месте работают 50 спасателей и 16 единиц техники, продолжается тушение.

Ранее МЧС сообщало об эвакуации 45 жильцов, среди них пострадавших нет. Для людей развернули пункт временного размещения в гостинице, также работают психологи.

По словам очевидцев, жильцов вывезли автобусами, но часть людей ищет ночлег самостоятельно.

«Сейчас всех под изоленту погнали, просто оградили очаг возгорания красной лентой. Пригнали два автобуса и повезут в гостиницу большинство народу. А остальные кто куда пойдет ночевать. Там и мои родители живут», — рассказала жительница дома.

Причины пожара устанавливаются.