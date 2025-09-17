Общежитие загорелось в Иванове на 500 «квадратах»
Пожар в общежитии в Иванове сняли на видео
Пламя охватило общежитие на улице Сакко в Иванове. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Площадь возгорания оценивают в 500 квадратных метров, на месте работают 50 спасателей и 16 единиц техники. Из здания эвакуировали 45 жильцов. По предварительной информации, никто не пострадал.
Для погорельцев организуют пункт временного размещения в гостинице.
«Сначала крыша гореть начала, потом на пристройку перекинулось, где фабрика находится», — рассказала 360.ru очевидица происшествия.
Причины пожара устанавливаются.
В апреле мужчина и женщина сгорели заживо при пожаре в общежитии в Волгограде. Предположительно, кто-то из них, будучи пьяным, уснул с непотушенной сигаретой.