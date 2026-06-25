В Италии за сутки пять человек погибли из-за аномальной жары

Messaggero: в Италии из-за аномальной жары за сутки погибли пять человек

Как минимум пять человек в Италии стали жертвами последствий аномальной жары сутки. Об этом сообщила газета Messaggero .

По информации источника, 61-летнего мужчину нашли мертвым на винограднике в провинции Пьяченца на севере страны, где он трудился с раннего утра.

В провинции Павия 56-летний предприниматель умер после резкого ухудшения самочувствия на кладбище. В тот момент температура воздуха уже достигла 37 градусов.

В городе Джулианова умер 87-летний турист, которому стало плохо на пляже. В Неаполе прохожие нашли тело 57-летнего индуса на одной из площадей. По предварительным данным, причиной смерти также указали эффект высоких температур.

Пятой жертвой числится 68-летний рабочий в области Венето. Мужчина почувствовал недомогание во время работ по ремонту системы водоснабжения и умер уже в больнице.

Ранее климатолог Екатерина Пестрякова не исключила влияния на Россию погодных аномалий на Западе.