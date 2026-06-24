Прилетит торнадо? Как аномальная жара на Западе повлияет на Россию

Волна аномальной жары накрыла страны Европы и США. Ученые считают, что температурные отклонения от нормы на Западе могут отразиться и на России, однако бить тревогу пока не стоит.

Что происходит в США

Экстремальную жару зафиксировали сразу в 11 американских штатах, а также во Франции, Испании, Италии, Великобритании, Германии.

Климатолог, метеоролог, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова в беседе с 360.ru рассказала, что происходит с погодой в мире. Она объяснила, что температурные отклонения от нормы происходят в США не в первый раз.

По ее словам, причиной аномалий мог стать находящийся у Кордильер Северо-Тихоокеанский максимум, который летом иногда уходит немного дальше на север.

«Этот антициклон такой большой, центр действия атмосферы, антициклон с нисходящими токами воздуха по часовой стрелке. Бывает, что даже арктический воздух туда поступает, не только морской, а при опускании воздух нагревается», — обратила внимание специалист.

Климатолог добавила, что важно учитывать и холодное Калифорнийское течение, над которым в силу физических законов воздух не поднимается вверх и иссушается.

«Когда летом такая антициклональная погода, да еще с ветром по периферии антициклона, то наступает засуха. Если брать довоенные годы, то на Западе стало суше, а на востоке США и Канады стало более сыро, более влажно, больше осадков», — отметила она.