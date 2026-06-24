Прилетит торнадо? Как аномальная жара на Западе повлияет на Россию
Климатолог Пестрякова не исключила влияния на Россию погодных аномалий на Западе
Волна аномальной жары накрыла страны Европы и США. Ученые считают, что температурные отклонения от нормы на Западе могут отразиться и на России, однако бить тревогу пока не стоит.
Что происходит в США
Экстремальную жару зафиксировали сразу в 11 американских штатах, а также во Франции, Испании, Италии, Великобритании, Германии.
Климатолог, метеоролог, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова в беседе с 360.ru рассказала, что происходит с погодой в мире. Она объяснила, что температурные отклонения от нормы происходят в США не в первый раз.
По ее словам, причиной аномалий мог стать находящийся у Кордильер Северо-Тихоокеанский максимум, который летом иногда уходит немного дальше на север.
«Этот антициклон такой большой, центр действия атмосферы, антициклон с нисходящими токами воздуха по часовой стрелке. Бывает, что даже арктический воздух туда поступает, не только морской, а при опускании воздух нагревается», — обратила внимание специалист.
Климатолог добавила, что важно учитывать и холодное Калифорнийское течение, над которым в силу физических законов воздух не поднимается вверх и иссушается.
«Когда летом такая антициклональная погода, да еще с ветром по периферии антициклона, то наступает засуха. Если брать довоенные годы, то на Западе стало суше, а на востоке США и Канады стало более сыро, более влажно, больше осадков», — отметила она.
Причины жары в Европе
Пестрякова назвала циркуляцию воздуха основной причиной засухи в Западном полушарии. По ее мнению, в Европе наблюдается похожая ситуация.
«Там тоже ложбины и гребни так располагаются, что тоже возникает такая меридиональная циркуляция. Кроме того, Северо-Атлантический максимум тоже двигается к северу, этот антициклон и влияет — наступает жара», — подчеркнула климатолог.
Собеседница 360.ru отметила, что этот атмосферный вихрь доходит за Урал по 52-му градусу, поэтому в степной зоне России тоже становится жарко.
Также специалист призвала не забывать про Эль-Ниньо, который является предиктором аномальных процессов.
«Сейчас все боятся, и правильно. Если на три-четыре градуса поднимается вода у берегов Южной Америки — эти аномалии касаются и Западного полушария. А если до семи градусов, то аномалии будут по всему миру», — уточнила она.
Пестрякова обратила внимание, что торнадо, в отличие от США, в России не встречаются. Иногда на Урале могут возникать вихри, которые неспециалисты иногда по ошибке путают с более мощными явлениями.
«Торнадо нам не грозит. У нас бывают только смерчи», — объяснила климатолог.
Она напомнила, что все процессы в мире связаны, поэтому требуют всестороннего и глубокого изучения.
По ее словам, Эль-Ниньо может влиять на климат в разных уголках планеты, однако на умеренных широтах его воздействие будет небольшим.