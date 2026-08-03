В Иркутской области возбудили уголовное дело в связи пропажей самолета Cessna

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура начала проверку в связи с пропажей самолета Cessna 182. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело. Следователи и криминалисты установят, были ли нарушены правила безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, отметили в Следкоме.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о пропаже борта, выполнявшего мониторинг лесопожарной обстановки. На его поиски направили самолет из Якутии, утром к мероприятиям присоединятся два вертолета.