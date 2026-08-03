В Иркутской области пропал самолет Cessna 182

С самолетом Cessna 182, который выполнял мониторинг лесопожарной обстановки в Приангарье, потеряна связь, на поиски направят самолет и два вертолета. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в телеграм-канале .

Региональная диспетчерская служба Министерства лесного комплекса уведомила, что борт должен был в 20:50 по местному времени (15:50 по московскому) вернуться в поселок Мама, из которого днем вылетел на патрулирование.

Трекер показал, что экипаж осмотрел пожар в Бодайбинском лесничестве, долетел до Бодайбо, сделал круг над городом и ушел на юго-восток. Последние координаты зафиксировали в 13:58. На борту находились два человека — летчик-наблюдатель и командир воздушного судна.

«В ближайшее время из Якутии для поисков направится самолет», — сообщил губернатор. Утром к поискам подключатся два вертолета.

Ранее в Германии легкомоторный самолет упал на жилой дом. Семья, проживавшая в нем, в момент катастрофы отсутствовала.